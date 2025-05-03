Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Всего на территории области уничтожено 8 БпЛА типа "Шахед".

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Что известно о последствиях атаки

По словам чиновника, враг атаковал Николаев "Шахедами" – взрывы прогремели около 03:55. Под ударом оказалась промышленная инфраструктура города.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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К слову, ночью 3 мая враг нанес авиационный удар по Шосткинской громаде Сумской области. Повреждены жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы и автомобили.

Напомним, 2 мая Россия дважды ударила FPV-дронами по Куцурубской общине Николаевского района, а также по городу Очаков. Кроме того, в 19:00 оккупанты атаковали ударным БПЛА Первомайскую поселковую громаду.

