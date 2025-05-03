Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Загалом на території області знищено 8 БпЛА типу "Шахед".

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Що відомо про наслідки атаки

За словами посадовця, ворог атакував Миколаїв "Шахедами" – вибухи пролунали близько 03:55. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, уночі 3 травня противник завдав авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області. Понівечено житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери та автомобілі.

Нагадаємо, 2 травня Росія двічі вдарила FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району, а також по місту Очаків. Окрім того, о 19:00 окупанти атакували ударним БпЛА Первомайську селищну громаду.