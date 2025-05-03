Внаслідок ворожих дій зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

Дивіться також У Києві пролунав вибух: по "Шахедах" працюють сили ППО

Ворог вдарив по Сумській області

За даними Сумської ОВА, попередньо загиблих і поранених внемає. Відомо, що внаслідок дій окупантів є пошкодження.

У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару противника.