Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки ворожих дронів збили над Україною

Цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичним ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та Криму. Також ворог застосував 183 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел та Міллерово.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені – без негативних наслідків.

На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.