Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Неспокойно было в Краснодарском крае, Ростовской области и временно оккупированном Крыму.

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Что известно о ночной атаке

По данным россиян, атака началась около 01:00 по местному времени в Крыму – очевидцы слышали от 4 до 8 взрывов над Феодосией и Керчью. Крымский мост закрывали на въезд, однако официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

По меньшей мере 10 взрывов прогремели над Таманью Краснодарского края, местные сообщают о ярких вспышках и пожаре камыша, поврежден частный дом. Кроме того, 5 взрывов прогремело в городе Славянск-на-Кубани, еще 10 – над Анапой.

Обломки сбитых дронов вызвали пожары в России: смотрите видео

(осторожно, нецензурная брань 18+)

В комбинированной атаке с воздуха и воды по Новороссийску также обвинили ВСУ. Там насчитали более 15 взрывов, пострадал ЖК. Российские военные уничтожали безэкипажные катера и беспилотники самолетного типа в акватории Черного моря.

В Ростовской области неспокойно было в 6 населенных пунктах. Падение обломков БпЛА вызвало пожары в частных домах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На данный момент уничтожены БпЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах,

– заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, ночью 2 мая российское минобороны отчиталось о якобы сбитии 89 дронов над Крымом. Кроме того, над территорией Краснодарского края уничтожили 4 беспилотника, Орловской области – 2, по 1 – над акваторией Азовского моря, Брянщиной и Белгородщиной.