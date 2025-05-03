Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Неспокійно було в Краснодарському краю, Ростовській області та тимчасово окупованому Криму.

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Що відомо про нічну атаку

За даними росіян, атака розпочалася близько 01:00 за місцевим часом у Криму – очевидці чули від 4 до 8 вибухів над Феодосією та Керчю. Кримський міст закривали на в'їзд, однак офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Щонайменше 10 вибухів прогриміли над Таманню Краснодарського краю, місцеві повідомляють про яскраві спалахи та пожежу очерету, пошкоджено приватний будинок. Окрім того, 5 вибухів пролунало в місті Слов'янськ-на-Кубані, ще 10 – над Анапою.

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У комбінованій атаці з повітря і води по Новоросійську також звинуватили ЗСУ. Там нарахували понад 15 вибухів, постраждав ЖК. Російські військові знищували безекіпажні катери й безпілотники літакового типу в акваторії Чорного моря.

У Ростовській області неспокійно було в 6 населених пунктах. Падіння уламків БпЛА спричинило пожежі в приватних будинках. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наразі знищено БпЛА в Новошахтинську, Кам'янську, Октябрському (сільському), Усть-Донецькому та Цілинському районах,

– заявив губернатор Юрій Слюсар.

Нагадаємо, уночі 2 травня російське міноборони відзвітувало про нібито збиття 89 дронів над Кримом. Окрім того, над територією Краснодарського краю знищили 4 безпілотники, Орловської області – 2, по 1 – над акваторією Азовського моря, Брянщиною та Бєлгородщиною.