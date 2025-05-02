Уночі мешканці окупованого Криму скаржилися на величезну кількість вибухів. Гучно було у Севастополі, Сімферополі, Саках, Бельбеку, Євпаторії, Феодосії. Росіяни визнавали, що "такого нальоту вже давно не було", передає 24 Канал.

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Понад сотня БпЛА "завітала" до окупантів

Так, як розповіли у російському міноборони, над Кримом нібито було збито аж 89 дронів. 23 БпЛА загарбники знищили над акваторією Чорного моря.

Не лише на окупованій території ворожій ППО довелося трохи попрацювати. Дрони не обділили увагою і саму Росію. Так, над територією Краснодарського краю було збито 4 безпілотники, над територією Орловської області – 2, а також по одному над акваторією Азовського моря, Брянщиною та Бєлгородщиною.

Нагадаємо, уночі 30 квітня ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу Росії, що випускає продукцію для ведення війни проти України. Ідеться про Муромський приладобудівний завод, який локалізується у Владімірській області країни-агресорки.