Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.
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Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Росії
Цей завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.
Вказується, що на заводі прогриміло 5 вибухів. Попередньо, відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.
Муромський приладобудівний завод внесений у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні російської військової агресії проти України.
Однак СБУ вирішила ці санкції "трохи розширити".
СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території Росії,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.