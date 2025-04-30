Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ.

Дивіться також У Курській області потужний вибух: росіяни бідкаються на атаку безпілотників

Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод у Росії

Цей завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Вказується, що на заводі прогриміло 5 вибухів. Попередньо, відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.

Муромський приладобудівний завод внесений у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні російської військової агресії проти України.

Однак СБУ вирішила ці санкції "трохи розширити".

СБУ продовжує ефективно працювати по законним військовим цілям на території Росії,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.