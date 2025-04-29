Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу російського оборонного відомства та ворожі телеграм-канали.

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Вибухи в Росії

Російське міноборони писало, що в період з о пів на 9 годину вечора до 11 години вечора за московським часом їхнє ППО начебто знищило понад пів сотні безпілотних літальних апаратів літакового типу:

️40 БпЛА – над територією Курської області,

5 БпЛА – над територією Орловської області,

️2 БпЛА – над територією Республіки Крим,

3 БпЛА – над акваторією Чорного моря,

1 БпЛА – над територією Бєлгородської області.

В російських пабліках пишуть, що жителі Рязані також інформують про роботу "пе-ве-о" над містом. Там вказують, що попередньо дрони намагаються атакувати місцевий нафтозавод.

За словами місцевих, щонайменше 5 гучних вибухів було чути в стороні місцевого НПЗ близько 0:50 ночі. Після них у найближчих будинках затремтіли шибки, а у автомобілів спрацювала сигналізація. До цього, як кажуть очевидці, було чутно звук прольоту безпілотників.

Вночі російські телеграм-канали писали про роботу "пе-ве-о" і на Курщині.

Нагадаємо, що неспокійною видалася для росіян ніч і на понеділок, 28 квітня. Країну-агресорку атакували понад 100 БпЛА.