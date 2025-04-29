Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства и вражеские телеграмм-каналы.
Смотрите также В Новороссийске после сильных взрывов загорелась стоянка и цистерна с топливом
Взрывы в России
Российское минобороны писало, что в период с половины 9 часов вечера до 11 часов вечера по московскому времени их ПВО якобы уничтожило более полусотни беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- ️40 БпЛА – над территорией Курской области,
- 5 БпЛА – над территорией Орловской области,
- ️2 БпЛА – над территорией Республики Крым,
- 3 БпЛА – над акваторией Черного моря,
- 1 БпЛА – над территорией Белгородской области.
В российских пабликах пишут, что жители Рязани также информируют о работе "пе-ве-о" над городом. Там указывают, что предварительно дроны пытаются атаковать местный нефтезавод.
По словам местных, по меньшей мере 5 громких взрывов было слышно в стороне местного НПЗ около 0:50 ночи. После них в ближайших домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. До этого, как говорят очевидцы, был слышен звук пролета беспилотников.
Ночью российские телеграмм-каналы писали о работе "пе-ве-о" и на Курщине.
Напомним, что неспокойной выдалась для россиян ночь и на понедельник, 28 апреля. Страну-агрессора атаковали более 100 БПЛА.