Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы. Там обнародовали соответствующие видео, на которых слышны взрывы вечером в понедельник, 28 апреля.

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Какова причина пожара в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о возгорании цистерны с дизельным топливом в промышленной зоне села Кирилловка. Огонь перекинулся на расположенные рядом транспортные средства и контейнеры. Предварительно, по его словам, пострадавших нет.

Причина пожара будет установлена после тушения и проведения соответствующих мероприятий,

– цитируют его росСМИ.

Незадолго до этого местные телеграмм-каналы сообщали об угрозе ракетного удара. Позже в сети появилась информация о взрывах. Впрочем, пока точно неизвестно, нанесли ли ракетный удар.

Местные жалуются на взрывы и пожар: смотрите видео

Возле Новороссийска горит цистерна: смотрите видео

К слову, напомним, в ночь на 28 апреля более 100 БпЛА атаковали Россию, главной целью была Брянская область, где якобы сбито 102 дрона. Кроме Брянской области, атаке дронов подверглись Крым, Курская область, Белгородская область и акватория Черного моря.