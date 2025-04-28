Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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По российскому заводу снова ударили БпЛА

В Брянске неизвестные дроны снова атаковали завод "Кремний-Эл". В городе слышали от 10 до 15 взрывов, раздававшихся неподалеку от предприятия. По заводу уже били с БпЛА, последний раз такая атака была в январе 2025 года. Вследствие этих атак "Кремний-Эл" ранее приостанавливал работу.

На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК Панцирь, ракет Искандер, а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА,

– сообщил Андрей Коваленко.

Завод вполне может быть весомой целью дронов, ведь он является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. Именно здесь для оборонной промышленности России производится дискретная продукция – транзисторы, диоды, простейшие модули на их основе, применяемые во всех военных микросхемах.

Микросхемы и компоненты с завода идут на производство ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", российских БПЛА, а также в бортовой электронике.

Завод "Кремний-Эл" расположен в 110 километрах от границы с Украиной.

К слову, российское министерство обороны считает, что дроны летели на завод со стороны Украины. Однако ВСУ еще не подтвердили атаку.