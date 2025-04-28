Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

Смотрите также Коломну под Москвой ночью атаковали неизвестные БПЛА: в городе изготавливают ракетные комплексы

Какие российские регионы атаковали БПЛА

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что в ночь на 28 апреля очередными средствами ПВО якобы было перехвачено и уничтожено 115 БПЛА самолетного типа.

Какие российские регионы атаковали дроны:

102 БПЛА – территорию Брянской области;

9 БПЛА – территорию Республики Крым;

2 БПЛА – территорию Курской области;

1 БПЛА – территорию Белгородской области;

1 БПЛА – акваторию Черного моря.

Каковы последствия атаки БПЛА на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявляет, что в результате массированной атаки дронов якобы погиб 1 человек, также якобы пострадала местная жительница.

Интересно, что сначала Богомаз заявлял об уничтожении лишь нескольких десятков БпЛА над регионом. Однако после отчета Минобороны России он заявил, что на Брянщине было якобы сбито 102 дрона.

Губернатор также рассказал, что в результате атаки якобы пострадала гражданская инфраструктура. В то же время российские Telegram-каналы сообщают о том, что под удар попали города Новозыбков и Клинцы.

В результате дроновой атаки на Брянск якобы сгорели 4 автомобиля и жилой одноэтажный дом.

К слову, в сети сообщали о том, что в результате атаки БпЛА возник пожар в районе завода "Кремний-Эл" – одного из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России. На нем изготавливают микросхемы и компоненты, которые используются в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400, а также в бортовой электронике боевых самолетов.