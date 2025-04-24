Там расположено так называемое АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Коломне занимаются производством ракетных комплексов

Из-за атаки БпЛА ночью россияне вводили план "Ковер" и останавливали работу аэропорта "Жуковский" в Московской области, а также других аэропортов в Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде и Калуге. Там не принимали и не отправляли авиарейсы.

В самой Коломне местные жители слышали звуки работы ПВО. Они также публикуют видео, на которых слышно звук беспилотника, выстрелы и взрыв, а также яркую вспышку перед этим.

Взрывы в Коломне: смотрите видео

РосСМИ пишут, что атака якобы осуществлялась на АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"".

Основная специализация этого предприятия:

переносные зенитные ракетные комплексы,

противотанковые ракетные комплексы,

оперативно-тактические ракетные комплексы,

комплексы активной защиты.

Осторожно, нецензурная лексика! Коломну атаковали БпЛА: смотрите видео

Атака БпЛА на Коломну: смотрите видео

Впоследствии в российском Минобороны заявили, что "певео" якобы успешно сбила 2 БпЛА над Московским регионом.