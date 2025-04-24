Там розташоване так зване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Дивіться також 4 – 5 дронів пройшли російську ППО, – у ЦПД підтвердили влучання у завод з виробництва "Шахедів"
У Коломні займаються виробництвом ракетних комплексів
Через атаку БпЛА вночі росіяни вводили план "Килим" і зупиняли роботу аеропорту "Жуковський" у Московській області, а також інших летовищ у Казані, Ульяновську, Нижньому Новгороді і Калузі. Там не приймали та не відправляли авіарейси.
У самій Коломні місцеві жителі чули звуки роботи ППО. Вони також публікують відео, на яких чутно звук безпілотника, постріли та вибух, а також яскравий спалах перед цим.
Вибухи у Коломні: дивіться відео
РосЗМІ пишуть, що атака начебто здійснювалася на АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"".
Основна спеціалізація цього підприємства:
- переносні зенітні ракетні комплекси,
- протитанкові ракетні комплекси,
- оперативно-тактичні ракетні комплекси,
- комплекси активного захисту.
Обережно, нецензурна лексика! Коломну атакували БпЛА: дивіться відео
Атака БпЛА на Коломну: дивіться відео
Згодом у російському Міноборони заявили, що "певео" нібито успішно збила 2 БпЛА над Московським регіоном.