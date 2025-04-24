Там розташоване так зване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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У Коломні займаються виробництвом ракетних комплексів

Через атаку БпЛА вночі росіяни вводили план "Килим" і зупиняли роботу аеропорту "Жуковський" у Московській області, а також інших летовищ у Казані, Ульяновську, Нижньому Новгороді і Калузі. Там не приймали та не відправляли авіарейси.

У самій Коломні місцеві жителі чули звуки роботи ППО. Вони також публікують відео, на яких чутно звук безпілотника, постріли та вибух, а також яскравий спалах перед цим.

Вибухи у Коломні: дивіться відео

РосЗМІ пишуть, що атака начебто здійснювалася на АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"".

Основна спеціалізація цього підприємства:

переносні зенітні ракетні комплекси,

протитанкові ракетні комплекси,

оперативно-тактичні ракетні комплекси,

комплекси активного захисту.

Обережно, нецензурна лексика! Коломну атакували БпЛА: дивіться відео

Атака БпЛА на Коломну: дивіться відео

Згодом у російському Міноборони заявили, що "певео" нібито успішно збила 2 БпЛА над Московським регіоном.