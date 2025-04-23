Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, прокоментувавши нещодавні вибухи в Росії. За його словами, 4 або 5 дронів змогли пройти бар'єр з російської ППО та засобів РЕБ. Вони влучили у ціль.

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Скільки Росія виробляє "Шахедів"

Як наголосив Коваленко, у 2024 році Росія виробила від 6 тисяч "Шахедів" лише в місті Єлабуга, де лунали вибухи. Також там виготовили тисячі дронів-обманок, які спрямовані для виснаження ППО. Хоча останнім часом окупанти і там розміщують вибухівку.

Росія збиралася розширювати виробництво "Шахедів" в регіоні. На 2025 рік у них було завдання виробити 8-10 тисяч "Шахедів" та близько 15 тисяч дронів-обманок.

Ця територія – стратегічна ключова ціль. Воєнна ціль. "Шахеди" щодня атакують українські цивільні об'єкти та вбивають цивільних. Єлабуга – пріоритетна ціль. Її потрібно добивати в майбутньому,

– зазначив Коваленко.

Додамо, 22 квітня в Росії злетів у повітря 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони ворога. Вони зберігали там важливу зброю, яку використовували проти України.