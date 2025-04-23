Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, прокомментировав недавние взрывы в России. По его словам, 4 или 5 дронов смогли пройти барьер из российской ПВО и средств РЭБ. Они попали в цель.

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Сколько Россия производит "Шахедов"

Как отметил Коваленко, в 2024 году Россия произвела от 6 тысяч "Шахедов" только в городе Елабуга, где раздавались взрывы. Также там изготовили тысячи дронов-обманок, которые направлены для истощения ПВО. Хотя в последнее время оккупанты и там размещают взрывчатку.

Россия собиралась расширять производство "Шахедов" в регионе. На 2025 год у них была задача произвести 8-10 тысяч "Шахедов" и около 15 тысяч дронов-обманок.

Эта территория – стратегическая ключевая цель. Военная цель. "Шахеды" ежедневно атакуют украинские гражданские объекты и убивают гражданских. Елабуга – приоритетная цель. Ее нужно добивать в будущем,

– отметил Коваленко.

Добавим, 22 апреля в России взлетел на воздух 51 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны врага. Они хранили там важное оружие, которое использовали против Украины.