Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Коваленка, керівника ЦПД, та російські ЗМІ.

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У російській Алабузі дуже гучно

Алабуга в Татарстані, де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало,

– повідомив Андрій Коваленко.

Він додав, що у 2024 році у Алабузі виготовили понад 6000 "Шахедів" і тисячі дронів-приманок. Цього року була поставлена задача виробляти в Алабузі від 8 000 до 10 000 ударних дронів за рік і від 15000 дронів-обманок.

Російські ЗМІ повідомили про нібито збиття 4 українських БпЛА, ймовірно типів UJ-22 Airborne і "Аеропракт А-22". Водночас невідомо, які наслідки їх атаки і скільки дронів було запущено по місту.

У аеропорту Нижнєкамська введено план "Килим".

Російські ЗМІ публікують відео збиття одного з дронів.

Зазначимо, що збиття дрона ще не означає, що він не досягне своєї цілі. Росіяни самі ж низку раз заявляли, що причинами пожеж і вибухів були "уламки дронів ЗСУ".