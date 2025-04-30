Зокрема, у Муромі Владімірської області БпЛА, ймовірно, прилетіли по складах оборонного підприємства. Про це пише 24 Канал з посиланням на пабліки.

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У Муромі загорілось підприємство

У Муромі вночі 30 квітня дрони, ймовірно, прилетіли по складах оборонного підприємства. Телеграм-канали пишуть, що йдеться про місцевий приладобудівний завод, який використовується для виробництва капсулів для боєприпасів, піротехнічних пристроїв для засобів порятунку в авіаційній, морській та сухопутній техніці, а також для космічних комплексів, у тому числі пілотованих.

Вибухи в російському Муромі 30 квітня: дивіться відео

Додамо, що місцева влада зазначає, що площа займання – близько 400 квадратних метрів.

За словами губернатора Алєксандра Авдєєва, причиною пожежі стало падіння БпЛА. Він заявив, що "зафіксовано приліт кількох дронів".

БпЛА, ймовірно, прилетіли по складах оборонного підприємства в Муромі: дивіться відео

Авдєєв додав, що безпілотники пошкодила дві будівлі.

"Безпілотна техніка пошкодила 2 будівлі: в одній, як раніше говорилося, сталася пожежа, її локалізовано. Друга постраждала незначно, минулося без загорянь, там теж працюють фахівці", – заявив губернатор.

Нагадаємо, що росіяни вночі 29 квітня також скаржилися на атаку БпЛА. Російське міноборони заявляло про роботу "пе-ве-о" відразу в кількох областях.