Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також БпЛА атакували військовий аеродром "Саваслейка" й завод вибухових речовин у Росії, – росЗМІ

Що відомо про атаку БпЛА на Курську область

Безпілотники атакували місто Рильськ у Курській області у ніч на 30 квітня. Момент одного з потужних вибухів потрапив на відео.

Потужний вибух у Рильську: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Губернатор Курської області Алєксандр Хінштейн повідомив про те, що внаслідок атаки на Рильськ нібито постраждали 3 людини: 45-річного чоловіка і 21-річну дівчину зачепило осколками розбитого скла, у них діагностовано різано-забійні поранення голови, верхніх і нижніх кінцівок. Потерпілий чоловік 1975 року народження від госпіталізації відмовився.

Також начебто внаслідок атаки БпЛА в багатоквартирному будинку виникла пожежа, яку буцімто оперативно загасили.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також скаржилися на атаку безпілотників. Вибухи лунали одразу в кількох областях.