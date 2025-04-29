Вороже міноборони заявило про нібито ліквідацію 8 повітряних цілей в регіоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про нічну атаку

За попередніми даними, військовий аеродром "Саваслейка" атакували щонайменше 8 БпЛА, із яких збили 7.

Водночас на "Завод імені Я. М. Свердлова" в Дзержинську, що виробляє вибухові речовини, летіли 2 безпілотники. Співробітників підприємства довелося евакуювати.

Уночі над територіями двох районів Нижньогородської області сили й засоби ППО відбили атаку БпЛА. За попередніми даними наслідків не зафіксовано,

– переконує губернатор.

До слова, "Саваслейка" – авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони. Звідти російські літаки регулярно атакують Україну.

Улітку 2024 року на аеродромі виникла пожежа, ймовірно, там горів склад паливно-мастильних матеріалів. Тоді міноборони країни-агресорки заявило про буцімто знищення 117 дронів.