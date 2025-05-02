О этом объекте мы знаем катастрофически мало, потому что он очень засекречен. Как рассказал 24 Каналу экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, больше деталей могут предоставить только наши разведчики.

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Чем важна "Звезда" для россиян

Судя по всему, этот объект выполнял разведывательную функцию, то есть его не использовали для атак или отражения нападения. Сейчас он полностью не уничтожен, очевидно, там до сих пор работают люди.

Они занимаются сбором, анализом, систематизацией различных данных, которые поступают с перехватов. Далее их пытаются дешифровать,

– подчеркнул Иван Ступак.

Говорится о данных с различных спутников, которые принадлежат не одному государству. Пока неизвестно, были ли эти перехваты удачными, или их просто накапливали как большой массив информации.

В любом случае самым важным является то, что до этого объекта дошли руки и по нему прилетело. Это означает, что следующие разы Украина дальше будет пытаться их уничтожать. Потому что чем меньше у России возможностей что-то перехватывать, анализировать, тем слабее она становится.

"Сейчас Россия лишена своих "глаз". Не знаем, насколько сильно, однако это точно не первый и не последний удар", – подытожил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, 2 мая дроны долетели до одной из главных станций системы космической радиоэлектронной разведки России. Губернатор Ставропольского края подтвердил падение обломков беспилотников.