Европарламент официально призвал Совет ЕС активизировать седьмую статью договора, предусматривающую ограничение права голоса Венгрии из-за нарушения верховенства права. Кроме того, большинство европарламентариев раскритиковало решение Еврокомиссии "разморозить" 10 миллиардов евро для Венгрии в декабре, накануне исторического заседания Европейского Совета.

О том, какие ожесточенные дискуссии продолжаются в Европарламенте, может ли Орбан получить еще больше денег и действительно ли у Будапешта заберут право голоса – узнавала корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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10 миллиардов евро для Орбана – ошибка фон дер Ляйен?

Заседание Европейского Совета в середине декабря ознаменовалось историческим решением об открытии переговоров о вступлении для Украины и Молдовы. До последней минуты не было известно, пойдет ли на уступки венгерский премьер Виктор Орбан, который был настроен категорически против решения в пользу Киева.

Интересно, что накануне долгожданного саммита Еврокомиссия согласилась "разморозить" 10 миллиардов евро для Венгрии. В Еврокомиссии, конечно, отвергают разговоры о том, что постановление о расширении ЕС и выделение миллиардов евро для Будапешта напрямую связаны.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти", – так завуалировано и сложно объяснили это в Еврокомиссии.



Орбан все-таки добился своего своим шантажом / Фото Geert Vanden Wijngaert (Keystone)

Эти слухи пытался опровергнуть и сам венгерский политик, демонстрируя свою якобы "неподкупность". По его словам, Брюссель "должен Будапешту деньги", поскольку средства действительно были заморожены из-за нарушения демократии и верховенства права.

Я хотел бы четко отметить, что отказ Венгрии от начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения... Это не может быть связано с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить,

– уверял Орбан.

Но, в конце концов, после денежного соглашения во время саммита ЕС венгерский премьер "вышел на кофе" во время принятия решения об открытии переговоров о вступлении. Хотя помощь в 50 миллиардов евро была заблокирована, долгосрочный путь в Евросоюз стал открытым.

Впрочем, не все оценили такой "ход".

Решение о миллиардах для Венгрии понравилось не всем

Сразу же после заседания Европейского совета, евродепутаты начали собирать подписи об объявлении недоверия к Еврокомиссии. В частности, литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс считает, что ЕК допустила ошибку, выделив деньги Орбану за день до саммита. Кроме того, он не уверен, что Будапешт действительно выполнил все необходимые условия.

Если нужно было делать это размораживание, надо было это делать раньше. Я не видел ни одного аналитического документа со стороны Еврокомиссии, на основе чего были разморожены (средства – 24 Канал). То есть какие критерии были выполнены Венгрией, по поводу которых мы приняли такое положительное (решение – 24 Канал) на 10 миллиардов?

– сказал он.

После рождественских каникул Европарламент впервые в 2024 году собрался на пленарную сессию в Страсбурге, где сейчас происходит "разбор полетов" декабрьского саммита.

Евродепутаты уже даже успели одобрить резолюцию против Венгрии. В резолюции, с которой ознакомился 24 Канал, парламентарии призывают Еврокомиссию обеспечить, чтобы любые платежи в рамках Фонда восстановления и устойчивости не были осуществлены в пользу венгерских властей, пока все необходимые условия остаются невыполненными.

Отметим, что 20 миллиардов евро для Венгрии остаются все еще заблокированными. Кроме того, Европарламент рекомендует провести новую оценку состояния независимости судебной системы в Венгрии.

Более того, европарламентарии пошли дальше и планируют инициировать начало парламентского расследования относительно законности решения Еврокомиссии разморозить 10 миллиардов евро средств для Венгрии и даже хотят обратиться в суд ЕС.

"Европарламент напоминает о возможности использовать любые правовые и политические меры, которые есть в его распоряжении, если Комиссия высвобождает финансирование без выполнения критериев, или если она не обеспечивает полное выполнение соответствующего законодательства, считая его обязанностью действовать как хранитель договоров и защиты финансовых интересов ЕС", – говорится в резолюции с намеком на возможность выражения вотума недоверия.

Выступая перед Европарламентом, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила декабрьское решение ЕК высвободить средства для Венгрии. По ее словам, верховенство право остается одним из приоритетов Еврокомиссии, а деньги разблокировали после принятия Будапештом нового закона о реформе правосудия.

Это было необходимо для того, чтобы Венгрия выполнила условия для получения фондов сплоченности. Это то, что мы требовали, и это то, что Венгрия сделала. В то же время около 20 миллиардов евро остаются замороженными. Они приостановлены по причинам, которые включают беспокойство относительно прав ЛГБТК, академической свободы и права на убежище,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

Орбан и дальше будет шантажировать ЕС?

Во время дебатов глава ЕНП Манфред Вебер призвал еврокомиссаров Йоханнеса Хана, Дидье Рейндерса и Николаса Шмидта объяснить решение Еврокомиссии о выделении 10 миллиардов евро. Он отметил, что европарламентарии "нуждаются в дальнейших разъяснениях".

Представитель от Renew Europe Ги Верхофстадт спросил у фон дер Ляйен, останется ли такой "подкуп" постоянной практикой в Еврокомиссии, когда Орбан вновь будет блокировать очередное решение.

Мой вопрос к вам: собираетесь ли вы сделать это снова? Потому что это может произойти 1 февраля, то есть он снова использует свое право вето не для переговоров о вступлении, а для того, чтобы предоставить 50 миллиардов евро, которые крайне необходимы Украине,

– отметил европарламентарий.

Он призвал не поддаваться на шантаж Орбана, поскольку такие "компромиссы" создают еще больше возможностей для дальнейшего шантажа со стороны венгерского лидера.

В то же время оппозиционный венгерский депутат, вице-президент Renew Europe Каталин Чех заявила, что действия Еврокомиссии подталкивают европейских автократов следовать примеру Орбана. Кроме того, по ее словам, венгерское правительство не улучшило уровень верховенства в стране. После получения 10 миллиардов евро от Брюсселя, правительство Венгрии представило новый законопроект о защите суверенитета, который оказался репрессивным.

Этот закон угрожает журналистам и организациям гражданского общества тюремным сроком за участие в международных программах финансирования. Его намерение совершенно очевидно – подавить инакомыслие, заставить замолчать независимые СМИ и угрожать оппозиционным партиям или любому, кто хочет выступить против этого режима,

– сказала Чех.

Аналитик Немецкого фонда Маршалла Сюзанна Вег в комментарии 24 Каналу заявила, что в случае выделения 10 миллиардов евро накануне саммита ЕС, это "скорее стечение обстоятельств".

"Венгерское правительство, довольно умело играли с дедлайнами. И это, по сути, заставило Комиссию объявить, были ли достигнуты эти промежуточные результаты или нет. Теперь венгерские наблюдательные органы утверждают, что полного соблюдения не было. Комиссия пришла к выводу, что соответствие было достаточным, но уже до этого, накануне, они не ставили Венгрии дополнительных вопросов, что свидетельствовало о том, что они в целом довольны этими 4 мерами по реформированию", – объяснила эксперт, отметив, что деньги не стали "разменной монетой".

Получит ли Орбан еще больше денег?

Внеплановый февральский саммит ЕС, где решится судьба 50 миллиардов евро помощи для Украины, состоится уже через две недели. В прошлый раз венгерский лидер воспользовался своим правом вето и угрожает использовать его снова. Во время совместной встречи со словацким коллегой и единомышленником Робертом Фицо, Виктор Орбан заявил, что он против выделения 50 миллиардов евро для Украины, потому что это является "нарушением суверенитета и национальных интересов ЕС".

По его словам, помощь следует выделить за пределами долгосрочного бюджета Евросоюза.

Если Брюссель примет это, тогда Украине будет оказана помощь вне бюджета. Если нет, то мне будет грустно останавливать этот процесс,

– отметил Орбан.



Виктор Орбан / Фото Keystone

Отметим, что во время саммита ЕС в декабре европейские лидеры допускали возможность выделения финансовой помощи вне долгосрочного европейского бюджета. Однако это может занять еще больше времени, поскольку потребует ратификации соответствующих соглашений в парламентах стран-членов ЕС.

Как платить учителям? Как платить медсестрам, врачам и всем солдатам? Как убедить наших американских друзей и МВФ продолжать поддерживать Украину? Имея это в виду, в конце января Совет должен принять решение,

– заявил глава ЕНП Манфред Вебер во время дебатов в Европарламенте.

Во время декабрьского саммита политический советник Орбана Балаш Орбан говорил, что, чтобы предоставить "зеленый свет" для 50 миллиардов евро для Украины, Венгрия хочет получить все заблокированные средства. А это около 20 миллиардов евро.

"Это зависит от того, как лидеры в Брюсселе смогут это организовать, когда увидим, есть ли открытость со стороны Еврокомиссии и открытость со стороны брюссельских лидеров для решения проблем Венгрии. Если они открыты для решения, тогда следующее заседание Совета ЕС не будет провальным", – сказал Балаж Орбан.

Аналитик Немецкого фонда Маршалла Сюзанна Вег в комментарии 24 Каналу объяснила, что в этом случае венгерское правительство явно не выполнило условия для разблокирования замороженных средств. Поэтому, по ее словам, вряд ли это сработает по принципу "око за око" за несколько месяцев.

Это даже не предел, Венгрия их (условия – 24 канал) не выполнила. Есть несколько этапов, особенно в антикоррупционной сфере, которые должны быть выполнены в полном объеме, чтобы Венгрия получила доступ к средствам, приостановленным по трем другим операционным программам и, наконец, по Фонду устойчивости и восстановления,

– объяснила Сюзанна Вег.

Учитывая декабрьский опыт, Вег говорит, что Еврокомиссия "не может потерять лицо до такой степени", выделив еще больше денег. Поэтому Орбан будет искать новые стратегии, но страны-члены ЕС и Еврокомиссия тоже должны искать пути без Орбана.

Активизация седьмой статьи: резолюция Европарламента

В той же резолюции, где будут расследовать решение Еврокомиссии, евродепутаты призывают Совет ЕС активизировать седьмую статью, которая может лишить страну права вето.

Лидер ЕНП Манфред Вебер отметил, что его группа и парламент ожидает от Совета ЕС ответ по статье 7. По его словам, европейские лидеры не имели "смелости и времени" обсудить дело Венгрии по существу в Совете.

Литовский депутат Андрюс Кубилюс призвал не только активировать статью 7, посвященную защите ценностей ЕС от внутреннего неправомерного поведения национальных правительств. Он предлагает пойти дальше:

Я хотел бы напомнить, что в Договоре также есть статья четвертая, часть третья, которая говорит, цитирую, что "государства-члены способствуют достижению задач Союза и воздерживаются от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение цели Союза",

– подчеркнул депутат.

По его словам, действия Орбана ставят под угрозу достижение цели Союза по поддержке Украины, Будапешт постоянно пытается шантажировать ЕС.

Аналитик Сюзанна Вег объясняет, что резолюция, по сути, подтолкнет Совет сделать следующий шаг и двигаться к установлению факта нарушения верховенства права, что является необходимым условием для окончательного приостановления права голоса Венгрии. Впрочем, чтобы признать, что Будапешт надо лишить права голоса, поддержать это должны все страны-члены ЕС, включая и саму Венгрию.

"Однако даже если эта парламентская коммуникационная декларация будет принята сейчас, для того, чтобы Европейский Совет признал, что существует такое нарушение, нам понадобится единодушие", – говорит эксперт.

Кроме того, своего венгерского коллегу будет поддерживать его словацкий друг Роберт Фицо, у которого схожие взгляды. Во время двусторонней встречи Фицо заверил Орбана в том, что он может рассчитывать на союзника и не будет действовать против Будапешта.

"Если не будет единодушия, а мы теперь знаем, что по крайней мере одна страна, которая будет блокировать, вероятно, не будет единственной, процедура не может двигаться вперед. Поэтому без этого этапа мы не сможем перейти к следующему, где можно будет говорить о приостановлении права голоса. Следовательно, это важный политический сигнал от парламента, но я считаю, что он не будет иметь конкретных практических последствий", – отметила Сюзанна Вег.