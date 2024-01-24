Денис Шмыгаль сообщил, что Словакия не будет блокировать выделение 50 миллиардов евро Евросоюзом. Кроме этого, Фицо дал разрешение на покупку оружия и техники у словацких предпринимателей.
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Результаты встречи с Фицо
В среду 24 января в Ужгороде прошла встреча премьер-министров Украины и Словакии – Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо. Как сообщил Шмыгаль, лидеры пришли к согласию по ряду вопросов и имеют конкретные договоренности.
В частности, по словам украинского премьер-министра, правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса. Кроме этого, планируется сотрудничество в вопросе поставок со стороны словацкой компании техники для возведения оборонительных рубежей.
Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза. Премьер Фицо заверил меня в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины,
– отметил Шмыгаль.
Кроме этого, по результатам встречи премьеры подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения. Так, согласно ему страны:
- подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение территориальной целостности Украины;
- отметили поддержку евроинтеграции Украины;
- выразили поддержку украинской формулы мира;
- подчеркнули важность участия Словакии в восстановлении Украины и гуманитарном разминировании;
- подчеркнули важность назначения вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словацкой Республики;
- отметили важность усилий по продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины;
- подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.
Фицо об Украине
- В канун встречи с украинским коллегой Роберт Фицо выдал очередное скандальное заявление. Он поставил под сомнение, что в Киеве происходит война. Он заявил, что там абсолютно нормальная жизнь даже несмотря на то, что в этот день на Киев и другие города летели ракеты.
- Чуть ранее Фицо заявлял, что Украина – не суверенное государство. Он намекнул, что Киев стал зависим от США после 2014 года, то есть Революции Достоинства – по его мнению, действия России являются вполне "рациональными".
- Также словацкий лидер убеждал, что Украина якобы должна согласиться на территориальные уступки России. Он сказал, что должен быть "какой-то компромисс", ведь россияне не уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска.