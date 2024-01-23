Сделал Фицо это заявление именно на фоне очередной ракетной атаки России по Украине. в том числе и на столицу. Однако премьер Словакии все равно выбрал для визита Ужгород.

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Очередное заявление Фицо

На пресс-конференции журналист решили поинтересоваться у Роберта Фицо, почему он встречается с украинским премьером в Ужгороде у словацкой границы, а не в столице. Он добавил, что это позволило бы увидеть войну в Киеве своими глазами. На что Фицо раздраженно ответил, что там "совершенно нормальная жизнь".

А вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы ведь не серьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь,

– заявил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что не видит разницы – встречаться в Ужгороде или в Киеве.

Другой журналист вспомнил намек Фицо, что Украине придется отдать России часть территории, и спросил премьер, какую часть Словакии он бы отдал Москве. Однако Фицо не стал отвечать, заявив, что не разговаривает со СМИ, совладельцем которых является Джордж Сорос. После этого он покинул пресс-конференцию.

Пророссийские заявления премьера