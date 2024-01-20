Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом альянсе. По его словам, это будет означать начало Третьей мировой войны, передает 24 Канал.
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Украина не получит никакого оружия от Словакии
Фицо высказался о своих планах на встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем, которая запланирована на 24 января. По его словам, он идет на эту встречу с гуманитарной помощью. Он подчеркнул, что они закрепляют тот факт, что Украина не получит от словацкой армии и с государственных складов никакого оружия.
Премьер Словакии также затронул вопросы и членства Украины в Европейском Союзе. Он сказал, что они "это уважают", но Украина должна соответствовать условиям.
Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и буду блокировать решение, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны,
– заявил политик.
Готовится ли НАТО к войне с Россией
- Немецкое издание Bild обнародовало секретные документы, содержащие сценарии возможного конфликта между НАТО и Россией. Институт изучения войны прокомментировал эту информацию.
- Согласно опубликованным документам, Германия рассматривает гипотетический "путь к конфликту" с Россией, который может начаться уже в 2024 году. Сценарий "Оборона Альянса 2025" предполагает перемещение российских войск в Калининградскую область и создание искусственных конфликтов возле Сувальского коридора.
- В то же время ISW подчеркивает важность помощи Украине со стороны Запада, ведь наше государство сдерживает российскую агрессию в реальном времени. Аналитики считают, что успех Украины в сдерживании российской агрессии является решающим для безопасности всей Европы.