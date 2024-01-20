Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в етері телеканалу RTVS повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі. За його словами, це означатиме початок Третьої світової війни, передає 24 Канал.

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Україна не отримає жодної зброї від Словаччини

Фіцо висловився про свої плани на зустріч із прем'єром України Денисом Шмигалем, яка запланована на 24 січня. За його словами, він йде на цю зустріч із гуманітарною допомогою. Він наголосив, що вони закріплюють той факт, що Україна не отримає від словацької армії та з державних складів жодної зброї.

Прем'єр Словаччини також зачепив питання і членства України в Європейському Союзі. Він сказав, що вони "це поважають", але Україна повинна відповідати умовам.

Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму рішення, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни,

– заявив політик.

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