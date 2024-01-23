О последствиях атаки России на Киев рассказал Сергей Попко. Также КГВА обнародовала соответствующие фото, передает 24 Канал.

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Что уже известно о последствиях обстрела столицы

Начальник КГВА отметил, что в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Также, предварительно, повреждение одного дома.

Информация уточняется. Оперативные службы следуют на место,

– рассказал Сергей Попко.

Также добавил, что зафиксированы повреждения нежилого здания в Печерском районе. Детали выясняются.

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Последствия ракетной атаки / Фото КГВА и полиции

Чиновник отметил, что информация о якобы повреждении детского сада в Святошинском районе не подтвердилась. Однако рядом с учебным заведением загорелись авто.

Также появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС.

Заметим, что взрывы в столице прогремели около 7 часов утра. Работала ПВО.

В столице есть пострадавшие

Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе есть разрушение двухэтажного нежилого здания. Без возгорания.

По состоянию на 08:30 известно о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах столицы в результате утренней атаки агрессора.

Мэр отметил, что 8 человек были госпитализированы. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. Другому – 13-летнему парню – оказали помощь на месте.

Также в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного потерпевшего. Кличко добавил, что экстренные службы продолжают тушить пожар.