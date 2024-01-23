В столице раздавались взрывы, сообщали о работе ПВО. К сожалению, последствий избежать не удалось.

Что этому предшествовало В Киеве раздались взрывы: работала ПВО

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.

Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место,

– сообщил Попко.

Воздушная тревога в Украине продолжается, потому в КГВА призывали находиться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко также добавил, что несколько вызовов экстренных служб есть также в Соломенском районе. Впоследствии стало известно, что в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. В этом районе Киева госпитализировали одного пострадавшего.

Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома.

По уточненной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе:

зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;

предварительно, есть повреждение одного дома.

Также в Святошинском районе есть по меньшей мере один пострадавший.

Кроме того, в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Россия атаковала ракетами: что известно об атаке