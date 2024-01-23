В столице раздавались взрывы, сообщали о работе ПВО. К сожалению, последствий избежать не удалось.
Что этому предшествовало В Киеве раздались взрывы: работала ПВО
Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, в результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей.
Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место,
– сообщил Попко.
Воздушная тревога в Украине продолжается, потому в КГВА призывали находиться в укрытиях.
Мэр Киева Виталий Кличко также добавил, что несколько вызовов экстренных служб есть также в Соломенском районе. Впоследствии стало известно, что в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. В этом районе Киева госпитализировали одного пострадавшего.
Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома.
По уточненной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе:
- зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей;
- предварительно, есть повреждение одного дома.
Также в Святошинском районе есть по меньшей мере один пострадавший.
Кроме того, в Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание.
Россия атаковала ракетами: что известно об атаке
- Воздушные силы в 03:35 сообщили, что зафиксирован взлет стратегической авиации Ту-95МС. Борта шли в направлении пусковых рубежей в Каспийском море. Уже в 05:22 начала распространяться тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.
- В 06:02 ракеты пересекли воздушное пространство в Сумской области. Под ударом врага оказался, в частности, Киев.
- Также оккупанты направили ракеты на Харьков. Там враг попал в газопровод, известно о пострадавших детях. Под ударом также оказалась жилая многоэтажка.