У столиці лунали вибухи, повідомляли про роботу ППО. На жаль, наслідків уникнути не вдалося.

Що цьому передувало У Києві пролунали вибухи: працювала ППО

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів.

Деталі з'ясовуються. Оперативні служби слідують на місце,

– повідомив Попко.

Повітряна тривога в Україні триває, тому в КМВА закликали перебувати в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко також додав, що кілька викликів екстрених служб є також у Солом'янському районі. Згодом стало відомо, що у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. У цьому районі Києва госпіталізували одного постраждалого.

Окрім того, у Солом'янському районі сталося загоряння в кількох квартирах житлового будинку.

За уточненою інформацією, унаслідок ракетного удару у Святошинському районі:

зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;

попередньо, є пошкодження одного будинку.

Також у Святошинському районі є щонайменше один постраждалий.

Окрім того, у Печерському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

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