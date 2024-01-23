Про наслідки атаки Росії на Київ розповів Сергій Попко. Також КМВА оприлюднила відповідні фото, передає 24 Канал.

До теми Ракетна атака на Київ: під ударом опинилися автомобілі та будинки, є поранені

Що вже відомо про наслідки обстрілу столиці

Начальник КМВА зазначив, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Також, попередньо, є пошкодження одного будинку.

Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце,

– розповів Сергій Попко.

Також додав, що зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі в Печерському районі. Деталі з'ясовуються.

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Наслідки ракетної атаки / Фото КМВА та поліції

Посадовець зауважив, що інформація щодо нібито пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася. Однак, поруч з навчальним закладом загорілися авто.

Також з'явилася інформація щодо пошкодження одного житлового будинку в Солом'янському районі. Інформація уточнюється. На місцях працюють підрозділи ДСНС.

Зауважимо, що вибухи у столиці пролунали близько 7 години ранку. Працювала ППО.

У столиці є постраждалі

Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі є руйнування двоповерхової нежитлової будівлі. Без загоряння.

Станом на 8:30 відомо про 9 постраждалих у Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки агресора.

Мер зазначив, що 8 людей госпіталізували. Зокрема, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. Іншому – 13-річному хлопцю – надали допомогу на місці.

Також у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Кличко додав, що екстрені служби продовжують гасити пожежу.