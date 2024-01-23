В ефірі 24 Каналу речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів про деталі атаки на столицю. Він заявив, що ворог завдав комбінованого удару.

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Комбінований удар по Києву

За словами Шаманова, столиця опинилися під комбінованим ракетним ударом росіян. Спочатку Київ атакували крилаті ракети Х-101/Х-555, які ворог запустив з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря, а потім – ворог, ймовірно, атакував балістичними ракетами. Шаманов припустив, що це могли бути "Іскандери".

Однак остаточну кількість та маркування ракет нададуть Повітряні сили,

– наголосив Шаманов.

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