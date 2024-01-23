Про це повідомив міський голова. Віталій Кличко зазначив, що людей евакуюють.
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Бойову частину ракети знайшли у Святошинському районі
У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету,
– розповів Кличко.
Додав, що відбувається евакуація людей з будинку.
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Внаслідок російської атаки є постраждалі
- О 08:30 Кличко повідомив про 9 постраждалих у Солом'янському та Святошинському районах Києва внаслідок ранкової атаки окупантів.
- "8 людей госпіталізували. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці", – розповів міський голова.
- Уже через кілька хвилин написав, що в Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.