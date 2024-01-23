Про це повідомив міський голова. Віталій Кличко зазначив, що людей евакуюють.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Бойову частину ракети знайшли у Святошинському районі

У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету,

– розповів Кличко.

Додав, що відбувається евакуація людей з будинку.

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Внаслідок російської атаки є постраждалі