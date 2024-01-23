Об этом сообщил городской голова. Виталий Кличко отметил, что людей эвакуируют. Смотрите также Ракетная атака на Киев: под ударом оказались автомобили и дома, есть раненые Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашемтелеграме. Боевую часть ракеты нашли в Святошинском районе В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракеты, – рассказал Кличко. Добавил, что происходит эвакуация людей из дома. Обновлено. В эфире "Радио Свобода" первый заместитель главы КГГА рассказал, что продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за несдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть – в одной из квартир. Также Николай Поворозник отметил, что предварительно на Киев летели 20 ракет. Они поражены средствами ПВО. Обломки падали по всей территории города. Важно Оккупанты атаковали Павлоград ракетами: есть погибший В результате российской атаки есть пострадавшие В 08:30 Кличко сообщил о 9 пострадавших в Соломенском и Святошинском районах Киева в результате утренней атаки оккупантов. "8 человек госпитализировали. В частности, одному пострадавшему медики проводят реанимационные мероприятия. А одному, 13-летнему парню, оказали помощь на месте", – рассказал городской голова. Уже через несколько минут написал, что в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.