В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили несдетонированную боевую часть ракеты,

– рассказал Кличко.

Добавил, что происходит эвакуация людей из дома.

Обновлено. В эфире "Радио Свобода" первый заместитель главы КГГА рассказал, что продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за несдетонированной боевой части ракеты. Ее часть во дворе дома, часть – в одной из квартир.

Также Николай Поворозник отметил, что предварительно на Киев летели 20 ракет. Они поражены средствами ПВО. Обломки падали по всей территории города.