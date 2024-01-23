Воздушные силы ВСУ предупреждали горожан ориентировочно в 7:20 23 января, что ракеты летят на город, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки по Павлограду

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной ракетной атаки россиян по городу пострадали и погибли люди. Предварительно говорилось о двух жертвах, однако впоследствии власти уточнили данные.

В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой,

– заявил глава ОВА по состоянию на 8:17 23 января.

Впоследствии Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки россиян в одном из скверов Павлограда погибла женщина.

Ей было 43 года. Соболезнование родным…

– написал чиновник.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибшей женщины.

По его данным, оккупанты повредили в Павлограде – инфраструктуру, две школы и 8 многоэтажек.

Наши защитники в Павлоградском районе сбили вражескую ракету. Обломки повредили частные дома и солнечные панели. Данные еще уточняются.

Последствия атаки россиян по Павлограду / Фото ОВА

Следует добавить данные от руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Он рассказывал о том, что накануне вечером и ночью против 23 января оккупанты попали по Никопольщине.

"Направил (враг – 24 Канал) туда два дрона-камикадзе и столько же раз обстрелял из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская община", – уточнил Лукашук.

По его данным, враг повредил мойку для машин. Люди уцелели.

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