Воздушные силы ВСУ предупреждали горожан ориентировочно в 7:20 23 января, что ракеты летят на город, пишет 24 Канал.
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Что известно о последствиях атаки по Павлограду
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной ракетной атаки россиян по городу пострадали и погибли люди. Предварительно говорилось о двух жертвах, однако впоследствии власти уточнили данные.
В Павлограде на эту минуту один погибший. Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой,
– заявил глава ОВА по состоянию на 8:17 23 января.
Впоследствии Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки россиян в одном из скверов Павлограда погибла женщина.
Ей было 43 года. Соболезнование родным…
– написал чиновник.
По его данным, оккупанты повредили в Павлограде – инфраструктуру, две школы и 8 многоэтажек.
Наши защитники в Павлоградском районе сбили вражескую ракету. Обломки повредили частные дома и солнечные панели. Данные еще уточняются.
Последствия атаки россиян по Павлограду / Фото ОВА
Следует добавить данные от руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Он рассказывал о том, что накануне вечером и ночью против 23 января оккупанты попали по Никопольщине.
"Направил (враг – 24 Канал) туда два дрона-камикадзе и столько же раз обстрелял из артиллерии. Под удар попали райцентр и Мировская община", – уточнил Лукашук.
По его данным, враг повредил мойку для машин. Люди уцелели.
Россия ударила ракетами по Киеву и Харькову
- Несколько взрывов утром раздалось в Киеве и области. Власти сообщили о возгорании машин и повреждении дома в Святошинском районе. В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна, в Печерском – попадание в нежилое здание. Пожары были в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Не менее 10 раненых есть погибший человек.
- В Харькове враг разрушил подъезд многоквартирного дома. По состоянию на 8:55 23 января уже 28 раненых и две погибшие женщины (им было по 56 и 40 лет).
- Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в результате ракетной атаки по Украине пять человек погибли, по меньшей мере 40 получили ранения.