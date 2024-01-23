Следует заметить, что это вторые взрывы в областном центре за сутки. Мэр города сообщил, что Россия разрушила целый подъезд. К сожалению, под завалами могут быть люди.

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Что известно о трагическом утре в Харькове

В результате утренних обстрелов имеем полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей,

– сообщил Игорь Терехов по состоянию на 7:44 23 января.

Он уточнил, что в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света и частично воды. Службы работают, чтобы устранить последствия обстрелов.



Россия уничтожила целый подъезд в Харькове / Фото из сети

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Россия разрушила целый подъезд: видео полиции