Варто зауважити, що це другі вибухи в обласному центрі за добу. Мер міста повідомив, що Росія зруйнувала цілий під'їзд. На жаль, під завалами можуть бути люди.

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Що відомо про трагічний ранок у Харкові

Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію під'їзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей,

– повідомив Ігор Терехов станом на 7:44 23 січня.

Він уточнив, що в одній з найпостраждаліших частин Київського району немає світла та частково – води. Служби працюють, щоб усунути наслідки обстрілів.



Росія знищила цілий під'їзд у Харкові / Фото з мережі

Поліція Харківської області показала наслідки атаки росіян

Наслідки атаки ворога: відео поліції

Росія зруйнувала цілий під'їзд: відео поліції

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

У Харкові загинули люди

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок влучання по житловому будинку станом на 8:21 двоє загиблих. Росія забрала життя двох жінок, одна з них 59-річна.

До медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки у важкому стані,

– заявив посадовець.

За його даними, інші постраждалі – у легкому та середньому станах.

Росія вдарила по газопроводу

Начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що ворог завдав серії ударів по місті та області, там спалахнув газопровід та є постраждалі.

Чотири влучання – в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей,

– розповів підполковник поліції.

За його словами, одна з ракет поцілила в газопровід, там спалахнула пожежа й працювали рятувальники.

Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії, ймовірно, двома ракетами С-300.

На Харківщині спалахнув газопровід: дивіться відео

Росія атакувала Харків: коротко