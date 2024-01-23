В результате вражеской атаки получили ранения дети. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области.

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Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.

Повреждены дома, школа, горит газопровод, ранены дети

Была серия ударов по городу и области. К сожалению, есть четыре попадания в пригороде Харькова.

Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,

– подчеркнул Сергей Болвинов.

Добавил, что одна из российских ракет попала в газопровод. Вспыхнул пожар. На местах работают все службы.

В Харьковской области горит газопровод: смотрите видео

Кроме того, враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно, двумя ракетами С-300, отметил начальник следственного управления.

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Последствия ракетных ударов России / Фото с фейсбука Болвинова

В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки

Городской голова сообщил, что в результате утренних обстрелов произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий российских обстрелов.

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