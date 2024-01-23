В результате вражеской атаки получили ранения дети. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области.
Кстати Второй раз за сутки: в Харькове снова раздаются взрывы
Повреждены дома, школа, горит газопровод, ранены дети
Была серия ударов по городу и области. К сожалению, есть четыре попадания в пригороде Харькова.
Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей,
– подчеркнул Сергей Болвинов.
Добавил, что одна из российских ракет попала в газопровод. Вспыхнул пожар. На местах работают все службы.
В Харьковской области горит газопровод: смотрите видео
Кроме того, враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно, двумя ракетами С-300, отметил начальник следственного управления.
Важно В Харькове прогремели несколько взрывов: оккупанты ударили по жилой застройке
Последствия ракетных ударов России / Фото с фейсбука Болвинова
В Харькове полностью разрушен подъезд многоэтажки
Городской голова сообщил, что в результате утренних обстрелов произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.
Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий российских обстрелов.
Оккупанты уже второй раз за несколько часов атаковали Харьков
- Отметим, что около 4 утра россияне ударили по жилищной и гражданской застройке Харькова. В городе прогремели несколько взрывов.
- Игорь Терехов рассказал, что агрессор ударил по району жилищной и гражданской застройки. Сообщал о по меньшей мере одном поврежденном доме.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что утром Россия нанесла ракетный удар 4 зенитными управляемыми ракетами С300/400 по гражданской инфраструктуре городов Харьков и Балаклея Харьковской области.