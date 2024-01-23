В эфире 24 Канала спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал о деталях атаки на столицу. Он заявил, что враг нанес комбинированный удар.

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Комбинированный удар по Киеву

По словам Шаманова, столица оказалась под комбинированным ракетным ударом россиян. Сначала Киев атаковали крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые враг запустил с бортов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспийского моря, а затем враг, вероятно, атаковал баллистическими ракетами. Шаманов предположил, что это могли быть "Искандеры".

Однако окончательное количество и маркировку ракет предоставят Воздушные силы,

– подчеркнул Шаманов.

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