Согласно новому приказу министерши, оказавшемуся в распоряжении журналистов, Шимковичева 12 января утвердила приказ об отмене запрета на сотрудничество. Как она пояснила, такое решение связано со стремлением найти общий язык, чтобы не делить общество.
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В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это,
– объяснила Шимковичева свое решение.
Решение об отмене запрета на сотрудничество вступило в силу 15 января 2024 года.
К слову, запрет на сотрудничество в сфере культуры с Россией и Беларусью был введен 2 марта 2022 года. Тогда действующая министерша Наталья Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.
Заявления правительства Словакии по поводу войны России с Украиной
- В Словакии в октябре 2023 к власти пришел новый министр Роберт Фицо. За время своего правления он уже неоднократно излагал тезисы кремлевской пропаганды.
- К примеру, Фицо недавно поддержал позицию венгерского лидера Виктора Орбана о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Он предложил переработать ее концепцию и способ предоставления. Фицо, как и Орбан, выразил мнение, что 50 миллиардов евро в помощь Украине должны выделиться не из бюджета ЕС. Он подчеркнул, что нужно найти другой путь финансирования, однако ничего не смог предложить.
- Также Фицо заговорил о том, что России нужны "гарантии безопасности" и попытался оправдать полномасштабное вторжение. В частности, он заявил, что в 2014 году Россия начала вторжение из-за "притеснения русскоязычных граждан" в Украине. Также он повторил популярный тезис российской пропаганды, что Украина находится под тотальным влиянием США.
- Кроме того, премьер Словакии также открыто заявлял, что собирается ветировать вступление Украины в НАТО. Фицо считает, что вступление нашей страны в Альянс якобы "станет началом третьей мировой войны"