Согласно новому приказу министерши, оказавшемуся в распоряжении журналистов, Шимковичева 12 января утвердила приказ об отмене запрета на сотрудничество. Как она пояснила, такое решение связано со стремлением найти общий язык, чтобы не делить общество.

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В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это,

– объяснила Шимковичева свое решение.

Решение об отмене запрета на сотрудничество вступило в силу 15 января 2024 года.

К слову, запрет на сотрудничество в сфере культуры с Россией и Беларусью был введен 2 марта 2022 года. Тогда действующая министерша Наталья Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.

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