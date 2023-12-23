Симпатик Владимира Путина утверждает, что скоро Москва начнет диктовать условия окончания войны. Интервью, где он озвучил такие мнения, опубликовало одно из германских изданий в пятницу, 22 декабря.
Смотрите также В биографии Фицо все ответы: почему Словакия мешает движению Украины в НАТО
Что Фицо наговорил об Украине
Глава правительства Словакии не верит, что военным путем Украина может одержать победу – одолеть Кремль на поле боя. Также он раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ, заявив, что якобы наше войско на него не способно.
Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на никакое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя.
Как отмечает Фицо, не называя войну войной, именно в 2024 году, все якобы должны увидеть, что: "Условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".
Словацкий премьер хоть и признает, что полномасштабное вторжение было нарушением международного права со стороны Кремля, но он также утверждает, что когда Киев был готов на мирное соглашение с Москвой, все якобы испортил Запад поставками вооружения.
Мы готовы помогать Украине – имею в виду гражданскую и гуманитарную помощь, но не военную, потому что наша военная помощь закончилась,
– добавил премьер-министр Словакии.
Российский след в Европе
- К сожалению, Фицо не единственный европейский политик, заигрывающий с Москвой и поддерживающий идеи кремлевской пропаганды. Скажем, в Польше существует политическая сила "Конфедерация", которая в унисон с Москвой выступает против Украины.
- Аналитики утверждают, что именно эта партия напрямую связана с Россией и ее деньгами, стоит за блокадой украинско-польской границы. Как говорят эксперты, Путин готовит благодатную почву для своих танков на Западе.
- Также премьер Венгрии Виктор Орган регулярно удостоверяет свою приверженность государству-агрессору. Однако сейчас появилась небольшая надежда на улучшение отношений между Киевом и Будапештом, что подчеркивают специалисты.