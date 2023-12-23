Симпатик Владимира Путина утверждает, что скоро Москва начнет диктовать условия окончания войны. Интервью, где он озвучил такие мнения, опубликовало одно из германских изданий в пятницу, 22 декабря.

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Что Фицо наговорил об Украине

Глава правительства Словакии не верит, что военным путем Украина может одержать победу – одолеть Кремль на поле боя. Также он раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ, заявив, что якобы наше войско на него не способно.

Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на никакое контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя.

Как отмечает Фицо, не называя войну войной, именно в 2024 году, все якобы должны увидеть, что: "Условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".

Словацкий премьер хоть и признает, что полномасштабное вторжение было нарушением международного права со стороны Кремля, но он также утверждает, что когда Киев был готов на мирное соглашение с Москвой, все якобы испортил Запад поставками вооружения.

Мы готовы помогать Украине – имею в виду гражданскую и гуманитарную помощь, но не военную, потому что наша военная помощь закончилась,

– добавил премьер-министр Словакии.

Российский след в Европе