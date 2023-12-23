Симпатик Владіміра Путіна стверджує, що скоро Москва почне диктувати умови щодо закінчення війни. Інтерв'ю, де він озвучив такі думки, опублікувало одне з німецьких видань у п'ятницю, 22 грудня.

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Що Фіцо наговорив про Україну

Голова уряду Словаччини не вірить, що військовим шляхом Україна може здобути перемогу – здолати Кремль на полі бою. Також він розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ, заявивши, що нібито наше військо на нього не здатне.

Я не вірю у військове вирішення. Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переломити ситуацію військовим шляхом, і вон не здатна на ніякий контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою.

Як зазначає Фіцо, не називаючи війну війною, саме у 2024 році, усі нібито мали б побачити, що: "Умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія".

Словацький прем'єр хоч і визнає, що повномасштабне вторгнення було порушенням міжнародного права з боку Кремля, але він також стверджує, що коли Київ був готовий на мирну угоду з Москвою, усе нібито зіпсував Захід постачанням озброєння.

Ми готові допомагати Україні – маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася,

– додав прем'єр-міністр Словаччини.

Російський слід в Європі