Симпатик Владіміра Путіна стверджує, що скоро Москва почне диктувати умови щодо закінчення війни. Інтерв'ю, де він озвучив такі думки, опублікувало одне з німецьких видань у п'ятницю, 22 грудня.
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Що Фіцо наговорив про Україну
Голова уряду Словаччини не вірить, що військовим шляхом Україна може здобути перемогу – здолати Кремль на полі бою. Також він розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ, заявивши, що нібито наше військо на нього не здатне.
Я не вірю у військове вирішення. Ми повинні визнати, що Україна не має достатньо сил, щоб переломити ситуацію військовим шляхом, і вон не здатна на ніякий контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою.
Як зазначає Фіцо, не називаючи війну війною, саме у 2024 році, усі нібито мали б побачити, що: "Умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія".
Словацький прем'єр хоч і визнає, що повномасштабне вторгнення було порушенням міжнародного права з боку Кремля, але він також стверджує, що коли Київ був готовий на мирну угоду з Москвою, усе нібито зіпсував Захід постачанням озброєння.
Ми готові допомагати Україні – маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася,
– додав прем'єр-міністр Словаччини.
Російський слід в Європі
- На жаль, Фіцо не єдиним європейський політик, що заграє з Москвою та підтримує ідеї кремлівської пропаганди. Скажімо, у Польщі існує політична сила "Конфедерація", яка в унісон з Москвою виступає проти України.
- Аналітики стверджують, що саме ця партія, напряму пов'язана з Росією та її грошима, стоїться за блокадою українсько-польського кордону. Як кажуть експерти, Путін готує благодатний ґрунт для своїх танків на Заході.
- Також прем'єр Угорщини Віктор Орган регулярно засвідчує свою прихильність до держави-агресорки. Однак зараз з'явилась невелика надія на покращення відносин між Києвом і Будапештом, на чому наголошують фахівці.