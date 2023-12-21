Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог-международник Руслан Осипенко. Он подчеркнул, что все ответы на политику Фицо нужно искать в его биографии.

Смотрите также Фицо обещает ветировать вступление Украины в НАТО и пугает началом третьей мировой войны

Кто такой Роберт Фицо

Роберт Фицо подчеркнул, что будет пользоваться своим правом вето в вопросах присоединения Украины к Альянсу, пока имеет "возможность влиять на словацкую политическую сцену". Кроме этого словацкий политик подчеркнул, что "это было бы началом третьей мировой войны". Более того – Фицо считает, что и на присоединение Украины к ЕС понадобятся годы. Он якобы не против, если наша страна выполнит все условия.

В 80-х годах Фицо был лучшим членом коммунистической партии и это время, когда господствовали спецслужбы России в центральной и восточной Европе. В биографии все ответы есть,

– объяснил такую позицию политика Руслан Осипенко.

Роберт Фицо подал заявку на присоединение к Коммунистической партии Чехословакии еще в 1984 году, а уже через три года официально стал ее членом. После краха коммунистического режима в 1989 году он присоединился к так называемой партии демократических левых, которая считалась преемницей Коммунистической партии Словакии.

Впоследствии Фицо изменил политическую принадлежность и присоединился к умеренной Демократической левой Партии, а затем создал собственную. В 2006 году она победила на выборах, а Фицо впервые стал премьером.

В 2018 году Словакию потрясли протесты, когда люди вышли на массовые акции по убийству журналиста Яна Куцяка и его невесты. Он расследовал коррупцию Фицо и его связи с итальянской мафией.

После отставки Роберт Фицо не ушел из политики, а стал откровенно играть на стороне России. Вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном они проводят антиукраинскую политику.

Политика Роберта Фицо: последние новости