Глава словацкого правительства считает, что Гамбалек несправедливо попал под санкции. По его словам, единственная вина байкера состоит в том, что он – любитель мотоциклов.
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"Был такой бум"
Так, Роберт Фицо считает, что к бизнесмену применили ограничения только потому, что так было "модно". Мол, тогда "был такой бум" – все связанное с Россией вносить в санкционный список.
Премьер Словакии обвинил бывшего министра иностранных дел Корчока в том, что он предоставил коллегам "ложную информацию" о Гамбалке.
Фицо заявил, что уже сконтактировал с президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен по поводу снятия санкций с байкера.
Что известно о Йозефе Гамбалке
Словацкий бизнесмен и байкер. Имеет давние контакты с политиками партии Фицо Smer, в том числе министром обороны Робертом Калиняком, фигурантом ряда расследований. Летом 2022 года ЕС ввел санкции против лидера российского мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова. Тогда же под ограничения попал и сам Гамбалек, который поддерживает дружбу с "волками", а также благодаря ей встречался с Путиным. Отметим, что "Ночные Волки" – российская организация мотоциклистов, которая в последнее время участвует в пропагандистских акциях великодержавно-имперской направленности, а также в рекламных кампаниях в поддержку персонально Путина.
Фицо и его позиция по войне в Украине: что известно
- Осенью на парламентских выборах в Словакии победу одержала пророссийская партия Smer во главе с лидером Робертом Фицо.
- Словацкий премьер придерживается курса "примирение с Россией". Он выступает за "мирные переговоры" Киева и Москвы. Кроме того, Фицо – противник военной помощи Украины.
- Так, в ноябре арламент Словакии утвердил программу правительства Роберта Фицо, предусматривающую прекращение помощи Украине.
- Напомним, что за время полномасштабной войны предыдущие правительства страны передавали нашему государству системы противовоздушной обороны, вертолеты, самоходные гаубицы, амуницию и горючее.
- Также Фицо против членства Украины в НАТО.