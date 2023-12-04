О разговоре премьеров стало известно с личных страниц Дениса Шмыгаля и Роберта Фицо в сети. Это был их первый разговор, ведь Фицо вступил в должность премьер-министра 25 октября 2023 года.

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Что обсудили Шмыгаль и Фицо

Украинский премьер сообщил, что в разговоре с Фицо обозначили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, такие как восстановление, энергетика и развитие приграничной инфраструктуры. Шмыгаль также озвучил потребности в инженерной технике для разминирования, потому что именно эти средства производят словацкие компании. Он также добавил, что Украина рассчитывает на участие компаний Словакии в разных областях восстановления Украины.

Фицо в своем сообщении в соцсетях также рассказал детали разговора со Шмыгалем. В разговоре он в очередной раз подчеркнул, что Словакия не будет снабжать оружием и боеприпасами из государственных складов армии. Более того, он выразил мнение, что война в Украине не закончится военным путем, "поскольку это лишь приведет к ненужному кровопролитию без результатов". Кроме того, Фицо также сообщил, что Словакия и дальше будет запрещать импорт украинской сельскохозяйственной продукции, поскольку страна "не пойдет против собственных фермеров".

Впрочем, он подчеркнул, что Словакия готова помогать Украине в разминировании и будет поставлять специальное оборудование. Также Фицо заверил, что будет сотрудничать и в энергетической сфере. Также Словакия поддерживает европейскую перспективу Украины и выступает за выделение макрофинансовой помощи.

Также Фицо сообщил, что в 2024 году может пройти встреча с украинским премьером Шмыгалем.

Мы встретимся с премьер-министром Шмыгалем на словацко-украинской границе в начале 2024 года, темой встречи будет сотрудничество в указанных сферах,

– сообщил Фицо.

Скандальные заявления Фицо