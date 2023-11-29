Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Financial Times заявил о необходимость создания в стране военной экономики, по примеру Израиля.

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Стратегические планы

Украина имеет значительные резервы природного газа и может быть "энергетическим хабом" для Европы;

для Европы; Для экспорта зерна Украина способна уменьшить свою зависимость от уязвимых портов Черного моря;

от уязвимых портов Черного моря; Украина имеет потенциал п осилить свой технологический сектор , что уже достигнуто в сфере производства дронов;

, что уже достигнуто в сфере производства дронов; Относительно обеспокоенностей Европейского Союза относительно коррупции в непрозрачном государственном секторе, Шмигаль уверенно заявил, что эти вопросы активно разрешаются.

Устойчивая экономика, несмотря на войну

МВФ прогнозирует улучшение экономики в Украине до 4,5% к концу 2023 года. Такие данные эксперты МВФ получили при работе над вторым пересмотром программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF). Для сравнения, при утверждении первого просмотра EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%.

Важно! По итогам 2023 г. государственный долг составит 88,1% ВВП Украины. В то время как в 2024 и 2025 годах этот показатель будет составлять 98,6% и 100,7% от внутреннего валового продукта соответственно.

Прогноз НБУ

В октябре Национальный банк Украины уточнил прогноз роста реального объема ВВП страны на 2023 год, поднимая его с уровня 2,9 до 4,9%.

Прогнозируется, что реальный ВВП будет отмечен увеличением на 3,6% в 2024 году (по сравнению с предыдущим прогнозом в размере 3,5%). Согласно прогнозу НБУ, в 2025 году ожидается ускорение темпов экономического. рост до 6,0% (предыдущий прогноз составил 6,8%), что в основном будет способствовать ожидаемому уменьшению рисков в сфере безопасности.