Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Financial Times заявив про необхідність створення в країні воєнної економіки, за прикладом Ізраїлю.

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Стратегічні плани

Україна має значні резерви природнього газу та може бути "енергетичним хабом" для Європи;

для Європи; Для експорту зерна Україна здатна зменшити свою залежність від вразливих портів Чорного моря;

від вразливих портів Чорного моря; Україна має потенціал п осилити свій технологічний сектор , чого вже досягнуто у сфері виробництва дронів;

, чого вже досягнуто у сфері виробництва дронів; Щодо занепокоєнь Європейського Союзу стосовно корупції в непрозорому державному секторі, Шмигаль впевнено заявив, що ці питання активно вирішуються.

Стійка економіка попри війну

МВФ прогнозує покращення економіки в Україні до 4,5% до кінця 2023 року. Такі дані експерти МВФ отримали під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Для порівняння, під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%.

Важливо! За підсумками 2023 року державний борг складе 88,1% ВВП України. Тоді як у 2024 та 2025 роках цей показник буде становити 98,6% та 100,7% від внутрішнього валового продукту відповідно.

Прогноз НБУ

У жовтні Національний банк України уточнив прогноз зростання реального обсягу ВВП країни на 2023 рік, піднімаючи його з рівня 2,9% до 4,9%.

Прогнозується, що реальний ВВП відзначиться збільшенням на 3,6% у 2024 році (порівняно з попереднім прогнозом у розмірі 3,5%). Згідно з прогнозом НБУ, у 2025 році очікується прискорення темпів економічного зростання до 6,0% (попередній прогноз склав 6,8%), що в основному буде сприяти очікуваному зменшенню ризиків у сфері безпеки.