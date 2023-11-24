Фицо заявил, что считает войну между Украиной и Россией "замороженным конфликтом". По его мнению, войну якобы нельзя завершить путем предоставления оружия украинским военным.
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Фицо хочет, чтобы Украина и Россия начали переговоры
Словакия прекратила военную помощь Украине после того, как правительство Фицо приступило к работе.
После встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге он заявил, что хотел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Однако Фицо не сказал, как этого добиться.
В то же время, Чехия является устойчивым партнером Украины, который предоставляет тяжелое вооружение и другие виды вооружений.
"Нет сомнений, что мы имеем разные взгляды на некоторые вопросы", – сказал Фиала.
Фицо сказал, что уважает позицию Чехии и повторил, что Словакия готова предоставить гуманитарную и другую помощь Украине.
Он сказал, что не видит причин для поездки в Киев, но объявил, что поговорит по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, в чем нуждается Украина накануне предстоящей зимой.
Что известно о Фицо и позиции по Украине
- В октябре 2023 года пророссийский Фицо снова стал премьером Словакии. В 2018 году он покинул пост премьера на фоне протестов, спровоцированных убийством в Словакии журналиста-расследователя Яна Куцяка.
- В правительство Фицо вошли ряд одиозных политиков. Среди них министр обороны Роберт Калиняк, в свое время подравшийся с бывшим главой словацкого правительства Игорем Матовичем. Главой МИД стал Юрай Бланар, распространявший кремлевские нарративы.
- В ноябре правительство Словакии не утвердило 14 пакет военной помощи Украине, который подготовило предыдущее руководство Министерства обороны
- Издание Politico писало, что у Фицо есть личные причины не любить Украину. В частности, журналисты вспомнили, как Фицо в 2009 году унизили во время визита в Киев.