Фицо заявил, что считает войну между Украиной и Россией "замороженным конфликтом". По его мнению, войну якобы нельзя завершить путем предоставления оружия украинским военным.

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Фицо хочет, чтобы Украина и Россия начали переговоры

Словакия прекратила военную помощь Украине после того, как правительство Фицо приступило к работе.

После встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге он заявил, что хотел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Однако Фицо не сказал, как этого добиться.

В то же время, Чехия является устойчивым партнером Украины, который предоставляет тяжелое вооружение и другие виды вооружений.

"Нет сомнений, что мы имеем разные взгляды на некоторые вопросы", – сказал Фиала.

Фицо сказал, что уважает позицию Чехии и повторил, что Словакия готова предоставить гуманитарную и другую помощь Украине.

Он сказал, что не видит причин для поездки в Киев, но объявил, что поговорит по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, в чем нуждается Украина накануне предстоящей зимой.

Что известно о Фицо и позиции по Украине