Скандальные заявления Роберта Фицо об Украине основываются не только на исторической симпатии Словакии к России. Лидера партии Smer-SD унизили в Киеве в 2009 году.

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Что произошло с Фицо в Украине

Как пишет издание, в 2009 году спор между Украиной и Россией по газу достиг апогея. Поток российского газа через украинскую территорию прекратился 7 января. Это отключение среди зимы стоило экономике Словакии примерно 100 миллионов евро в день.

Фицо, который в то время был главой словацкого правительства, звонил Владимиру Путину и Юлии Тимошенко. А утром 14 января он вместе с делегацией приехал в Киев.

Обратите внимание! Путин в 2009 году притворялся премьер-министром России, а формальным президентом страны-агрессорки в то время был Дмитрий Медведев. Тимошенко тогда была премьер-министром Украины.

Однако словацкую делегацию заставили долго ждать встречи с представителями украинского правительства. Позднее заседание прошло, но там были представители прессы. В материале отмечается, что Тимошенко перед включенными камерами в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот поддержал Москву в газовом споре между Россией и Украиной.

Это была совсем неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Его унизили,

– сказал словацкий чиновник на условиях анонимности.

После этого словацкая делегация улетела в страну-агрессорку. В Москве россияне организовали для словаков церемонию в роскошном Георгиевском зале Кремля, на которой их поздравил Путин.

Старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба тоже прокомментировал этот случай. По его словам, после этого инцидента Фицо занял откровенную антиукраинскую позицию из-за личного оскорбления. Лидер партии Smer-SD призвал не поддерживать украинцев, утверждая, что со словаками якобы не будут вести серьезных разговоров, потому что они будто бы не нужны Украине.

К слову, издание также обратилось к Юлии Тимошенко с просьбой прокомментировать события 2009 года. Однако ее спикер Наталья Лысова заявила, что у этой женщины-политика нет конкретных подробностей той встречи.

Есть еще одна причина

В материале также упоминается случай, произошедший 16 января 2009 года. Иван Гашпарович (тогдашний президент Словакии) прилетел в Киев на встречу с украинским коллегой Виктором Ющенко.

Тогдашний президент Украины говорил Гашпаровичу, что "Нафтогаз" сможет восстановить некоторые газовые потоки в Словакию. Ожидалось, что во время визита словацкого лидера стороны завершат соглашение. Однако глава "Нафтогаза" на этой встрече сообщил обоим президентам, что он не сможет восстановить поток газа.

Анонимный высокопоставленный чиновник заявил изданию, что тогда украинцам "удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии". По его словам, некоторые политические словацкие круги не доверяют украинцам. Газовые потоки возобновились 20 января после того, как Путин и Тимошенко договорились. Однако горький привкус этого опыта остается, отмечается в материале.

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