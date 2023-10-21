Скандальні заяви Роберта Фіцо про Україну ґрунтуються не тільки на історичній симпатії Словаччини до Росії. Лідера партії Smer-SD принизили у Києві у 2009 році.

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Що сталося з Фіцо в Україні

Як пише видання, у 2009 році суперечка між Україною та Росією щодо газу досягла апогею. Потік російського газу через українську територію припинився 7 січня. Це відключення посеред зими коштувало економіці Словаччини приблизно 100 мільйонів євро на день.

Фіцо, який на той час був головою словацького уряду, дзвонив Владіміру Путіна та Юлії Тимошенко. А вранці 14 січня він разом з делегацією приїхав у Київ.

Зверніть увагу! Путін у 2009 році вдав з себе прем'єр-міністра Росії, а формальним президентом країни-агресорки на той час був Дмітрій Мєдвєдєв. Тимошенко тоді була прем'єр-міністркою України.

Однак словацьку делегацію змусили довго чекати зустрічі з представниками українського уряду. Пізніше засідання відбулося, але там були представники преси. У матеріалі зауважуються, що Тимошенко перед увімкненими камерами протягом 20 хвилин лаяла Фіцо за те, що той підтримав Москву у газовій суперечці між Росією та Україною.

Це була абсолютно неприємна ситуація. Фіцо почервонів від гніву. Це була катастрофа. Його принизили,

– сказав словацький посадовець на умовах анонімності.

Після цього словацька делегація полетіла у країну-агресорку. У Москві росіяни організували для словаків церемонію в розкішному Георгіївському залі Кремля, на якій їх привітав Путін.

Старший науковий співробітник Словацької асоціації зовнішньої політики Олександр Дулеба теж прокоментував той випадок. За його словами, після цього інциденту Фіцо зайняв відверту антиукраїнську позицію через особисту образу. Лідер партії Smer-SD закликав не підтримувати українців, та стверджував, що зі словаками нібито не вестимуть серйозних розмов, бо вони буцімто не потрібні Україні.

До слова, видання також звернулося до Юлії Тимошенко з проханням прокоментувати події 2009 року. Однак її речниця Наталія Лисова заявила, що в цієї політикині немає конкретних подробиць тієї зустрічі.

Є ще одна причина

У матеріалі також згадується випадок, що стався 16 січня 2009 року. Іван Гашпарович (тодішній президент Словаччини) прилетів до Києва на зустріч з українським колегою Віктором Ющенко.

Тодішній президент України казав Гашпаровичу, що "Нафтогаз" зможе відновити деякі газові потоки до Словаччини. Очікувалося, що під час візиту словацького лідера сторони завершать угоду. Однак голова "Нафтогазу" на цій зустрічі повідомив обом президентам, що він не зможе відновити потік газу.

Анонімний високопосадовець заявив виданню, що тоді українцям "вдалося принизити і прем'єр-міністра, і президента Словаччини". За його словами, певні політичні словацькі кола не довіряють українцям. Газові потоки відновилися 20 січня після того, як Путін та Тимошенко домовилися. Однак гіркий присмак цього досвіду, зазначається у матеріалі.

Що кажуть експерти про ситуацію у Словаччині